Procurorul din Dosarul Revoluției, despre „cazul” Pahonțu: nu există probe ale participării directe la represiune

Procurorul militar Cătălin Ranco Pițu, fost șef al Secției Parchetelor Militare și autor al rechizitoriului din Dosarul Revoluției, declară pentru RFI că nu există, în dosar, probe care să ateste că generalul Lucian Pahonțu ar fi participat concret la reprimarea sângeroasă a manifestanților din decembrie 1989. Totodată, procurorul precizează că șeful SPP nu a fost niciodată anchetat direct în acest dosar, fiind considerat la vremea respectivă doar un executant.

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