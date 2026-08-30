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Actualitate· 1 min citire
Loto, duminică, 30 august. Care sunt numere câștigătoare
Foto/Profimedia
Publicat30 aug. 2026, 19:12
SursăRealitatea.Net
Loteria Română a organizat duminică, 30 august, o nouă serie de extrageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Noile trageri vin după ce joi, 27 august, s-au acordat peste 18.000 de câștiguri în valoare totală de 1,42 milioane de lei.
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