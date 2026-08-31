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Politica· 2 min citire
Gigi Becali, dosar penal după scandalul bisericii din Techirghiol. A adus macaraua și vrea să mute construcția
Gigi Becali
Gigi Becali spune că procurorii au început urmărirea penală în cazul bisericii construite pe terenul său din Techirghiol, după controversele legate de amplasarea construcției.
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