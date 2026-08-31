Piedone, atac dur la Fritz: „Va fi praf și pulbere” dacă va candida la președinție în 2030

Publicat 31 aug. 2026, 15:54 Actualizat 31 aug. 2026, 16:17 Sursă Realitatea PLUS

Fostul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a reacționat dur la Realitatea PLUS la posibilitatea ca Dominic Fritz să candideze pentru funcția de primar interimar și, ulterior, la președinția României. Piedone susține că edilul Timișoarei se confruntă cu o interdicție ANI de trei ani și că majoritatea politică fragilă din Consiliul Local nu îi va permite să-și impună un succesor.

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