Criza politică din România a ajuns sub lupa presei internaționale

România apare din nou în atenția presei internaționale, după ce agenția Bloomberg relatează că Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor ar urma să colaboreze pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Informația vine pe fondul unei crize politice generate de destrămarea coaliției de guvernare.

Potrivit Bloomberg , parlamentari ai celor două formațiuni au început deja redactarea documentului, iar depunerea acestuia ar putea avea loc în perioada imediat următoare, în funcție de evoluția calendarului parlamentar.

Textul moțiunii, în lucru. Depunerea ar putea fi accelerată

Surse citate de Bloomberg susțin că reprezentanți ai PSD și AUR lucrează împreună la forma finală a moțiunii de cenzură, existând posibilitatea ca aceasta să fie depusă chiar în cursul săptămânii viitoare.

Demersul politic apare într-un context tensionat, după ce coaliția de guvernare s-a rupt, iar PSD a decis retragerea miniștrilor săi din Executiv, schimbând echilibrul politic din Parlament.

Guvernul Bolojan, fără majoritate stabilă

Retragerea PSD din guvernare a lăsat Executivul condus de Ilie Bolojan într-o poziție fragilă, fără o majoritate parlamentară clară. Această situație, notează Bloomberg, crește semnificativ probabilitatea ca o moțiune de cenzură să treacă în Parlament.

În același timp, PSD și AUR cumulează împreună cel mai mare număr de mandate, ceea ce le oferă un avantaj important în eventualitatea unui vot decisiv privind soarta Guvernului.

Escaladare politică după destrămarea coaliției

Bloomberg mai subliniază că această colaborare între PSD și AUR reprezintă o schimbare semnificativă pe scena politică din România, având în vedere relațiile tensionate și evoluțiile rapide dintre foștii parteneri de guvernare.

În acest context, scena politică intră într-o nouă etapă de instabilitate, marcată de repoziționări rapide și negocieri parlamentare care pot schimba configurația Executivului.