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Canicula se intensifică, temperaturile ajung azi la 40 de grade și nu scad sub 20°C

Temperaturile vor trece de 40 de grade

Temperaturile vor trece de 40 de grade

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat21 aug. 2026, 07:22
SursăRealitatea.net

Valul de căldură se va intensifica în toate regiunile, iar în cele vestice și nord-vestice se vor înregistra temperaturi maxime comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Disconfortul termic va fi accentuat, în condițiile în care și nopțile vor fi tropicale.

Vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa între 33 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în sud-vest.

Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități.

Local nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20...23 de grade, cele mai mari valori urmând să se înregistreze în Dealurile de Vest (24...26 de grade).

Și în București va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade.




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