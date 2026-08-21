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Aplicaţia e-Terra a Agenţiei Naţionale de Cadastru este din nou disponibilă pentru plăţi

Aplicația e-Terra

Aplicația e-Terra

Scris deStoica Marian
Publicat21 aug. 2026, 08:35
Sursărealitatea.net

Persoanele autorizate şi notarii pot să trimită beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât aceştia să achite personal cu cardul tarifele către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Aplicaţia e-Terra a Agenţiei Naţionale de Cadastru este de joi, din nou, disponibilă pentru plăţi.

Are detalii reporterul Radio România Actualităţi, Andrei Şerban: ”Persoanele autorizate şi notarii pot să trimită beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât aceştia să achite personal cu cardul tarifele către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

În perioada 11-19 august, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară din întreaga ţară au înregistrat un volum ridicat de solicitări. Având în vedere numărul mare de solicitări înregistrate într-un interval scurt, pot apărea temporar timpi de aşteptare mai mari, atât pentru accesarea aplicaţiei, cât şi pentru procesarea unor cereri, se arată într-un comunicat de presă al executivului interimar.”

Celelalte sisteme informatice ale Agenţiei Naţionale de Cadastru vor fi repornite etapizat. Este vorba de Registrul de Transcripţie şi Inscripţiuni, MyETerra, Registrul Proprietarilor, Titluri de Proprietate şi Geoportal. Amintim că în iulie a avut loc un atac cibernetic asupra aplicaţiilor de pe internet, gestionate de Agenţia Naţională a Cadastrului, care a blocat activitatea acesteia timp de o lună de zi.

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