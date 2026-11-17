Alertă aeriană în județul Tulcea după detectarea a 11 ținte lângă granița cu Ucraina. Două avioane F-16 au decolat, iar populația a primit RO-Alert.
Alertă aeriană în județul Tulcea: 11 ținte detectate lângă granița cu România. Două avioane F-16 au decolat
O nouă alertă aeriană a fost instituită în nordul județului Tulcea, în noaptea de luni spre marți, 17 noiembrie, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au identificat 11 ținte aeriene în apropierea frontierei României cu Ucraina. În urma incidentului, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația din zonă a primit un mesaj RO-Alert.
11 ținte aeriene detectate în apropierea graniței cu România
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, în noaptea de 16 spre 17 noiembrie, radarele militare au identificat inițial patru ținte aeriene în apropierea localității Vâlcove, din Ucraina, la aproximativ patru kilometri est de aceasta.
Ulterior, sistemele de supraveghere au detectat alte șapte ținte aeriene, la aproximativ 10 kilometri nord-est de Ismail, în apropierea frontierei românești.
În acest context, autoritățile militare au dispus ridicarea de la sol a două aeronave F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Române. Avioanele au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești și au executat misiuni de monitorizare și supraveghere a spațiului aerian din zona de frontieră.
Mesaj RO-Alert transmis populației din nordul județului Tulcea
Ca urmare a situației identificate, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru activarea procedurilor de avertizare a populației.
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert la ora 23:36, prin care au fost informați despre riscul asociat incidentului aerian.
Potrivit MApN, nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 00:07, după evaluarea situației de către autoritățile competente.
Ce trebuie să facă populația în cazul unei alerte aeriene
Pe fondul războiului din Ucraina și al incidentelor care implică drone sau fragmente de aparate de zbor ajunse în apropierea teritoriului României, autoritățile recomandă populației să respecte cu strictețe instrucțiunile transmise prin sistemul RO-Alert.
În cazul primirii unei avertizări de acest tip, cetățenii sunt sfătuiți:
Să își păstreze calmul și să urmărească mesajele oficiale.
Să se adăpostească în interiorul clădirilor și să evite deplasările în aer liber.
Să nu se apropie de obiecte zburătoare prăbușite sau de eventuale fragmente metalice.
Să nu atingă și să nu manipuleze resturile care ar putea proveni de la drone.
Să anunțe imediat la numărul de urgență 112 orice descoperire de obiecte suspecte.
Autoritățile subliniază importanța respectării recomandărilor oficiale până la încetarea alertei și transmiterea unor noi informații.