Bărbat găsit mort în râul Argeș, în apropiere de Vivo Mall Pitești. Autoritățile sunt în alertă

Un bărbat a fost găsit fără viață în râul Argeș, în zona Vivo Mall din Pitești, după ce o persoană a alertat autoritățile cu privire la prezența unui trup care plutea pe apă.

La fața locului au intervenit pompierii de la ISU Argeș, care au folosit o barcă pneumatică pentru a scoate corpul din apă. După extragere, echipajele medicale au constatat că bărbatul prezenta semne incompatibile cu viața și au declarat decesul.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili identitatea victimei și împrejurările în care s-a produs decesul, conform presei locale.