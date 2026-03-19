Bărbat găsit mort în râul Argeș, în apropiere de Vivo Mall Pitești. Autoritățile sunt în alertă

19 mar. 2026, 08:50
Actualizat: 19 mar. 2026, 08:50
Bărbat găsit mort în râul Argeș, în apropiere de Vivo Mall Pitești. Autoritățile sunt în alertă

Bărbat găsit mort în râul Argeș, în apropiere de Vivo Mall Pitești. Autoritățile sunt în alertă

Un bărbat a fost găsit fără viață în râul Argeș, în zona Vivo Mall din Pitești, după ce o persoană a alertat autoritățile cu privire la prezența unui trup care plutea pe apă.

La fața locului au intervenit pompierii de la ISU Argeș, care au folosit o barcă pneumatică pentru a scoate corpul din apă. După extragere, echipajele medicale au constatat că bărbatul prezenta semne incompatibile cu viața și au declarat decesul.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili identitatea victimei și împrejurările în care s-a produs decesul, conform presei locale.

