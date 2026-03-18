Pregătire sporită la nivel global: OMS monitorizează riscul unui incident nuclear în Orientul Mijlociu

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că un posibil incident nuclear este luat în calcul ca scenariu de risc în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, iar personalul ONU se află în stare de pregătire sporită pentru eventuale consecințe asupra sănătății populației.

Potrivit declarațiilor făcute de Hanan Balkhi, director regional al OMS pentru Mediterana de Est, organizația monitorizează efectele atacurilor asupra instalațiilor nucleare din Iran și își actualizează procedurile pentru situații de urgență. „Personalul este pregătit pentru un incident nuclear, inclusiv un atac asupra unei instalații nucleare sau utilizarea de arme”, a declarat aceasta.

Consecințe pe termen lung

Oficialii OMS atrag atenția că un astfel de incident ar putea avea efecte nu doar la nivel regional, ci și global, cu impact resimțit pe termen de decenii. Ca exemple, au fost invocate accidente și atacuri nucleare din trecut, precum cel de la Cernobîl sau bombardamentele de la Hiroshima și Nagasaki, care au provocat pierderi masive de vieți omenești și efecte de durată asupra sănătății.

Temerile privind escaladarea conflictului

În paralel, în Statele Unite sunt discutate riscurile unei escaladări. David Sachs, consilier al lui Donald Trump pe probleme de inteligență artificială, a declarat că se teme de o posibilă extindere a conflictului și de utilizarea armelor nucleare.

La rândul său, Donald Trump a respins aceste scenarii, afirmând: „Israelul nu va face asta”. În ultimele luni, instalațiile nucleare iraniene au fost vizate de atacuri în cadrul operațiunilor militare, inclusiv în zone precum Fordow, Isfahan și Natanz. Potrivit unor informații recente, un atac ar fi lovit și centrala nucleară de la Bushehr, în apropierea unui reactor în funcțiune, un incident considerat fără precedent de la începutul conflictului.