Bărbat prins sub un mal de pământ la Bascov, în județul Argeș: intervenție contracronometru a pompierilor VIDEO

Un bărbat de aproximativ 28 de ani a fost surprins, joi după-amiază, sub un mal de pământ în timpul unor lucrări efectuate în comuna Bascov, județul Argeș. Salvatorii intervin în aceste momente pentru extragerea victimei, aflată în pericol major.

La fața locului au ajuns rapid pompierii de la Detașamentul Pitești, care desfășoară operațiuni delicate pentru eliberarea bărbatului. În sprijinul lor acționează o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, o autospecială de stingere și o autospecială multirisc, destinată intervențiilor complexe.

Echipajele încearcă să stabilizeze zona pentru a preveni noi surpări, în timp ce lucrează pentru a scoate victima în siguranță.