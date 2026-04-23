David Popovici a obținut medalia de aur în proba de 50 de metri la Campionatul Național

Articol scris de Scris de Realitatea de Arges

Sursă: realitatea.net

Campionul olimpic David Popovici a câștigat proba de 50 metri liber, miercuri, în prima zi a Campionatelor Naționale de înot găzduite de Complexul Sportiv de Natație din Otopeni.

Popovici (CS Dinamo București) a fost cronometrat cu timpul de 22 sec 02/100, fiind urmat Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanța), 22 sec 33/100, și de Mihai Gergely (CS Universitatea Cluj), 22 sec 69/100. CS Dinamo a obținut două titluri în prima zi, celălalt fiind adus de Denis Laurean Popescu (100 m spate).



Două titluri au mai câștigat CSA Steaua, prin Diana Gabriela Stiger (800 m liber) și Robert Andrei Badea (200 m mixt), și CSM Pitești, prin Theodora Maria Dumitru (50 m liber) și Andrei Theodor Proca (800 m liber.



Rezultatele finalelor de miercuri:

FEMININ

200 m mixt

1. Iarina Ioana Cojocaru (CSM Corona Brașov) 2:16.63

2. Ana Maria Sibișeanu (CS Universitatea Cluj) 2:19.05

3. Maria Alessia Popa (CSM Constanța) 2:21.93



50 m liber

1. Theodora Maria Dumitru (CSM Pitești) 25.63

2. Irina Ana Preda (CS Dinamo București) 25.77

3. Andreea Luiza Comna (ACS Aqua Sport Citius) 25.84



100 m spate

1. Daria Măriuca Silișteanu (CSM Constanța) 59.63

2. Aissia Claudia Prisecariu (CSM Constanța) 1:00.92

3. Ana Rozorea (CS Dinamo București) 1:03.09



800 m liber

1. Diana Gabriela Stiger (CSA Steaua) 8:42.81

2. Rebecca Aimee Diaconescu (CSA Steaua) 8:49.48

3. Ana Maria Borcan (CS Dinamo București) 9:04.79



MASCULIN

200 m mixt

1. Robert Andrei Badea (CSA Steaua) 1:58.86

2. Matei Cristian State (CSA Steaua) 2:01.42

3. Darius Ștefan Coman (CSM Corona Brașov) 2:01.60 +2.74



50 m liber

1. David Popovici (CS Dinamo București) 22.02

2. Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanța) 22.33

3. Mihai Gergely (CS Universitatea Cluj) 22.69



100 m spate

1. Denis Laurean Popescu (CS Dinamo București) 53.99

2. Alexandru Constantinescu (CS Olimpia București) 54.59

3. Tudor Andrei Iordache (CSM Constanța) 54.96



800 m liber

1. Andrei Theodor Proca (CSM Pitești) 7:55.80

2. Luca Marinescu (CSA Steaua) 7:59.32

3. Matteo Constantin Mahalu (CSM Pitești) 8:19.67



ștafetă combinată 4x100 m liber

1. CS Universitatea Cluj (Mihai Gergely, Alexandru Richard Szilagyi, Anastasia Maria Bako, Ana Maria Sibișeanu) 3:34.53

2. CSA Steaua (Vlad Ștefan Mihalache, Robert Andrei Badea, Rebeca Andreea Craioveanu, Rebecca Aimee Diaconescu) 3:36.25

3. CSM Constanța (Matei Gabriel Silivestru, Maria Alessia Popa, Maya Mihaela Ionescu, Tudor Andrei Iordache) 3:40.39

Advertising