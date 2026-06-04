Sabrina Voinea, acuzată că și ar fi bătut iubitul la un complex sportiv din Capitală. Poliția a deschis anchetă

Gimnasta Sabrina Voinea, în vârstă de 19 ani, este vizată într-o anchetă după un conflict care ar fi avut loc într-un complex sportiv din București, în urma unei dispute cu iubitul său, sportivul Șerban Cotîrlan.

Potrivit informațiilor din anchetă și declarațiilor unor martori, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul unor tensiuni în relație. În timpul altercației, tânăra ar fi recurs la agresiune fizică.

Un martor a descris momentul astfel: „Îi tot reproșa că el nu vrea să stea împreună. Era spre după-amiază și probabil Sabrina dorea să își facă planuri împreună spre seară. Tânărul îi tot zicea că nu se poate. De aici a început.

Sabrina a început să-l înjure, să-i arunce cuvinte urâte, iar când a văzut că el nu reacționează, a început să-l lovească. I-a dat mai multe palme, pumni. Dădea mai mult la corp, nu la față. Chiar dacă erau oameni de față, ea nu s-a oprit din a-l înjura și lovi.

Băiatul nu a ripostat, nu a împins-o pe Sabrina, nimic. S-a abținut. Apoi au ieșit din hotel și s-au îndepărtat, așa că nu am mai văzut ce s-a întâmplat. După câteva ore, Șerban a făcut o nouă tentativă de a pleca spre casă, dar Sabrina s-a opus din nou.

Palme, pumni, iar mama ei (n.r. Camelia Voinea), care era de față, nu a intervenit deloc. La hotelul Sport și în incinta complexului Lia Manoliu există camere, așa că sunt probe video. Am înțeles de la colegii de sală ai lui Șerban că are urme pe corp, de la lovituri”.

Poliția Capitalei a confirmat intervenția și a transmis într-un comunicat oficial: „La data de 3 iunie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 9 Poliție au fost sesizați, prin plângere, de către un tânăr, în vârstă de 19 ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în incinta unui complex sportiv din Sectorul 2, ar fi fost agresat fizic de către o tânără de 19 ani.

În fapt, pe fondul unui conflict spontan, tânăra ar fi agresat fizic persoana în cauză, în sensul că ar fi lovit-o cu palmele și pumnii la nivelul membrelor superioare. Persoanei vătămate i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2024, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecție extins, însă aceasta a refuzat luarea unei astfel de măsuri.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 9 Poliție pentru stabilirea situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun”.