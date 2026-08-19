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Zgârii o mașină și pleci? Rişti amendă și suspendarea permisului

Foto: Arhiva

Foto: Arhiva

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 19 aug. 2026, 11:30

Dacă zgârii sau lovești o mașină și în urma incidentului rezultă doar pagube materiale, Codul rutier obligă șoferul să scoată vehiculele de pe carosabil, dacă este posibil, și să se prezinte la poliție în cel mult 24 de ore.

Alternativ, se poate completa o constatare amiabilă, inclusiv când una dintre mașini este parcată.

Neprezentarea în termen atrage amendă din clasa a II-a (4-5 puncte-amendă, adică între 1.730 și 2.162,50 lei, calculat la valoarea punctului de 432,50 lei din iulie 2026) plus suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Situația se schimbă radical dacă există persoane rănite: părăsirea locului accidentului devine infracțiune, pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Dacă îți găsești mașina zgâriată în parcare, trebuie să te prezinți la poliție în 24 de ore (exceptând cazul asigurării facultative), să fotografiezi avaria și să menționezi eventuale camere de supraveghere sau martori.

Poliția poate demara identificarea vinovatului. Soluția corectă nu este să pleci, ci să urmezi procedura legală.

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