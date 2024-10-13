ACȚIUNE PENTRU SIGURANȚĂ: RAȚIA NOCTURNĂ A POLIȚIEI ÎN ARGEȘ

Polițiștii din Curtea de Argeș și localitățile învecinate au desfășurat o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale.

Polițiștii din Curtea de Argeș și localitățile învecinate au desfășurat o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale.

Polițiștii din Curtea de Argeș, alături de colegii din Albeștii de Argeș, Domnești, Tigveni și Băiculești, au acționat noaptea trecută, cu efective mărite, într-o razie pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale. Au participat peste 70 de polițiști de investigații criminale, ordine publică și poliție rutieră, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș, al polițiștilor Serviciului de Investigarea Criminalității Economice Argeș, precum și al jandarmilor din Argeş.

Efectivele au acționat la Curtea de Argeș și în comunele Băiculești, Albeștii de Argeș, Arefu, Mălureni, Domnești, Mușătești, Pietroșani, Tigveni, Cepari, Șuici, în scopul prevenirii și combaterii faptelor ce aduc atingere vieții, sănătății și integrității corporale a persoanelor, a patrimoniului public și privat, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică corespunzător, creșterea gradului de disciplină rutieră, prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri.

Tot în cadrul raziei, a fost efectuată o percheziție domiciliară, la o locuință din comuna Băiculești. Cercetările se efectuează într-un dosar de furt în scop de folosință, în urma percheziției fiind descoperite și ridicate mai multe mijloace de probă.

Cu acest prilej, polițiștii au legitimat 854 de persoane, au controlat 12 sedii ale unor agenți economici, au verificat în trafic 465 de autovehicule, au acționat în 41 de filtre rutiere, și au efectuat 207 testări cu aparatele din dotare, pentru detectarea conducătorilor auto care aleg să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor cu efect psihoactiv. De asemenea, 3 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru verificări.

Sursa: Realitatea de Arges