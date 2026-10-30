Tichetele de masă ar putea ajunge la 50 de lei în noiembrie. Peste 3,2 milioane de angajați ar putea beneficia de majorare
Tichetele de masă
Tichetele de masă ar putea ajunge la 50 de lei în noiembrie 2026. Peste 3,2 milioane de angajați ar putea beneficia de majorare. Vezi ce prevede proiectul.
Valoarea tichetelor de masă ar putea crește de la 45 la 50 de lei, începând cu luna noiembrie 2026. O propunere legislativă depusă la Senat prevede majorarea plafonului maxim al unui tichet de masă, măsura urmând să vizeze peste 3,2 milioane de salariați din România.
Inițiativa legislativă, înregistrată la Senat pe 28 octombrie 2026, propune modificarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Dacă proiectul va fi adoptat, noua limită de 50 de lei ar urma să se aplice drepturilor aferente lunii noiembrie 2026 și să fie menținută până în septembrie 2027.
Majorarea tichetelor de masă de la 45 la 50 de lei
Proiectul legislativ urmărește creșterea valorii nominale maxime a tichetelor de masă cu 5 lei, de la actualul plafon de 45 de lei la 50 de lei pentru fiecare zi lucrătoare.
Potrivit inițiatorilor, această modificare este necesară în contextul scumpirii alimentelor și al creșterii costurilor din sectorul restaurantelor și al serviciilor de alimentație publică.
Documentul prevede ca noul plafon să fie valabil pentru noiembrie și decembrie 2026, pentru primele șase luni ale anului 2027, precum și pentru lunile iulie, august și septembrie 2027.
Este important de precizat că majorarea plafonului nu înseamnă că angajatorii vor fi obligați să acorde automat tichete de masă în valoare de 50 de lei. Suma efectivă acordată depinde în continuare de decizia angajatorului și de condițiile legale aplicabile.
De ce vor inițiatorii creșterea valorii tichetelor de masă
Inițiatorii proiectului susțin că valoarea actuală a tichetelor de masă nu mai reflectă costurile reale ale unei mese de prânz, în special în orașele mari.
Conform estimărilor incluse în expunerea de motive, prețul mediu al unui prânz în mediul urban ajunge la aproximativ 55 de lei. În funcție de local și de meniul ales, costurile pot varia între 35 și 80 de lei.
Peste 3,2 milioane de angajați folosesc în prezent tichete de masă, ceea ce reprezintă aproape 41% din populația ocupată a României.
Inițiatorii consideră că majorarea valorii acestui beneficiu ar contribui la creșterea puterii de cumpărare și ar facilita accesul salariaților la o masă adecvată în timpul programului de lucru.
Tichetele de masă au generat un impact economic de peste 21 de miliarde de lei
Un studiu realizat de Academia de Studii Economice din București evidențiază importanța tichetelor de masă pentru economie.
Potrivit cercetării, în anul 2025, acest sistem de beneficii extrasalariale a generat un impact economic de peste 21 de miliarde de lei și a contribuit la susținerea a aproximativ 161.000 de locuri de muncă.
Cercetătorii recomandă, de asemenea, majorarea valorii tichetului de masă de la 45 la aproximativ 50 de lei.
Estimările studiului indică faptul că o asemenea creștere ar putea genera un aport suplimentar de 2,4 miliarde de lei anual în economie și ar putea contribui la susținerea a încă 18.000 de locuri de muncă.
Ce impact ar putea avea majorarea tichetelor de masă asupra economiei
Potrivit calculelor prezentate de inițiatorii proiectului, majorarea valorii tichetelor de masă ar putea stimula consumul intern.
Dacă aproximativ 3,2 milioane de salariați ar beneficia de această creștere, suma suplimentară cheltuită lunar ar putea ajunge la 336 de milioane de lei. La nivel anual, impactul estimat asupra consumului ar fi de aproximativ 4,032 miliarde de lei.
Cea mai mare parte a acestor bani ar urma să ajungă în sectorul alimentar, în restaurante, cantine, unități HoReCa și magazine din comerțul tradițional și modern.
Inițiatorii estimează și efecte pozitive asupra veniturilor bugetare. Astfel, încasările suplimentare directe din impozitul pe venit și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) ar putea fi de aproximativ 766 de milioane de lei.
La acestea s-ar adăuga venituri indirecte estimate la 693,5 milioane de lei, provenite în principal din TVA și impozitul pe profit.
În total, impactul bugetar pozitiv estimat de inițiatori s-ar putea apropia de 1,46 miliarde de lei.
Când ar putea intra în vigoare majorarea tichetelor de masă
Deocamdată, creșterea valorii tichetelor de masă la 50 de lei reprezintă o propunere legislativă, nu o măsură adoptată.
După dezbaterea și parcurgerea procedurii parlamentare la Senat, proiectul trebuie să ajungă la Camera Deputaților, care este for decizional.
Pentru ca noile prevederi să devină aplicabile, legea trebuie să fie adoptată, promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.
Prin urmare, angajații ar putea beneficia de tichete de masă cu o valoare maximă de 50 de lei începând din noiembrie 2026, însă numai dacă proiectul legislativ va parcurge toate etapele necesare și va intra în vigoare.
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