Un tânăr de 19 ani și doi minori, reținuți pentru tâlhărie într-un magazin

Publicat 29 oct. 2026, 18:55 Sursă jurnnaluldearges

Un tânăr de 19 ani și doi minori au fost reținuți joi, 29 octombrie, pentru tâlhărie, după ce au sustras haine în valoare de aproximativ 8.850 lei dintr-un magazin din comuna Bradu.

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