Un tânăr de 19 ani și doi minori, reținuți pentru tâlhărie într-un magazin

Un tânăr de 19 ani și doi minori au fost reținuți joi, 29 octombrie, pentru tâlhărie, după ce au sustras haine în valoare de aproximativ 8.850 lei dintr-un magazin din comuna Bradu.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, fapta a fost săvârșită pe 26 septembrie, când cei trei s-au deplasat în baza unei înțelegeri anterioare. Tânărul de 19 ani i-a transportat pe cei doi minori cu un autoturism în parcarea unui complex comercial din comuna Bradu.
Acolo, aceștia au sustras obiecte vestimentare în valoare totală de aproximativ 8.850 lei și au părăsit magazinul fără să plătească produsele. Pentru a-și asigura scăparea, unul dintre minori l-a amenințat cu acte de violență pe un angajat al societății comerciale.
Cercetările au fost continue de polițiștii Biroului Investigații Criminale Pitești. La 28 octombrie, după administrarea probatoriului, cei doi minori, în vârstă de 14 și 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță.
În aceeași zi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești i-a prezentat pe minori în fața instanței. Judecătoria Pitești a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorului, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care faptele au fost săvârșite.