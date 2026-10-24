Medalie de argint la FIRST Global Challenge 2026 pentru cinci elevi de la Colegiul „Ion C. Brătianu” din Pitești

Cinci elevi de la Colegiul Național „Ion C. Brătianu” din Pitești au câștigat argintul pentru România la FIRST Global Challenge 2026, o competiție internațională de robotică pentru liceeni.
Au plecat din Pitești, au concurat cu echipe din peste 190 de țări și s-au întors cu medalia de argint! Povestea celor cinci elevi de la Colegiul Național „Ion C. Brătianu” demonstrează că talentul, creativitatea și munca în echipă pot duce foarte departe.
Ada-Maria Comănescu, Victor Constantin Coacă și Tudor Dumitru, elevi în clasa a XI-a, Laura-Maria Ionescu, elevă în clasa a XII-a, și Ilinca Toloș, elevă în clasa a X-a, au obținut locul al II-lea la Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence, cea mai importantă distincție a FIRST Global Challenge 2026, desfășurată la Incheon, în Coreea de Sud. Alături de ei s-a aflat mentorul echipei, Alin Dincă.
Astăzi, elevii au fost felicitați de președintele Ion Mînzînă și de vicepreședintele Adrian Dumitru Bughiu, în cadrul unei întâlniri dedicate performanței lor. În urmă cu doi ani, Consiliul Județean Argeș a sprijinit financiar echipa, iar instituția își propune să identifice soluții pentru continuarea acestui sprijin, precum și pentru susținerea celorlalte echipe de robotică din județ care obțin rezultate la competiții naționale și internaționale. Argeșul se numără printre cele mai puternice centre ale roboticii educaționale din România, prin numărul echipelor și performanțele obținute de acestea.
În spatele fiecărui premiu sunt ore de muncă, idei testate, încercări și multă determinare. Iar acești elevi arată că viitorul se construiește chiar aici, în Argeș, prin educație, tehnologie și încredere în generația tânără.