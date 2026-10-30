Sterilizare gratuită pentru câini și pisici, la Curtea de Argeș

Primăria Curtea de Argeș organizează pe 3 noiembrie 2026 o nouă campanie de sterilizare gratuită pentru câini și pisici. Află unde au loc intervențiile și cum te programezi.
Locuitorii municipiului Curtea de Argeș care au câini sau pisici pot beneficia de o nouă campanie de sterilizare gratuită. Acțiunea este programată marți, 3 noiembrie 2026, și este organizată de Primăria Municipiului Curtea de Argeș.
Intervențiile vor avea loc pe platforma din fața sălii de sport din municipiu, iar campania se adresează proprietarilor de animale de companie care doresc să contribuie la prevenirea înmulțirii necontrolate a acestora.
Cum te poți programa pentru sterilizarea gratuită a animalului
Persoanele interesate să își sterilizeze gratuit câinii sau pisicile trebuie să facă o programare telefonică în prealabil.
Programările se primesc la numărul 0248 721 033, de luni până vineri, în intervalul orar 08:30–16:30.
Organizatorii atrag atenția asupra unei condiții importante înainte de intervenția chirurgicală: animalele nu trebuie hrănite cu cel puțin 12 ore înainte de operație.
Sterilizarea animalelor, o măsură importantă pentru prevenirea abandonului
Campaniile gratuite de sterilizare reprezintă o soluție importantă pentru limitarea înmulțirii necontrolate a câinilor și pisicilor și pentru reducerea numărului de animale abandonate.
Prin organizarea acestor acțiuni, administrația locală încurajează proprietarii să adopte un comportament responsabil față de animalele de companie și să contribuie la protejarea acestora.
Noua campanie de la Curtea de Argeș le oferă proprietarilor posibilitatea de a beneficia de intervenții gratuite, fără costuri pentru sterilizarea animalelor.