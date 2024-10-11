Spectacolul de Culoare al Aurorii Boreale Înălță Cerul României

Noaptea de joi a adus un fenomen uimitor: cerul colorat de aurora boreală, surprinzând pasionații de astronomie din diverse județe, inclusiv Argeș.

Fenomenul spectaculos a fost rezultatul unei furtuni geomagnetice de clasa G4, prognozată de Administraţia Naţională pentru Oceane şi Atmosferă (NOAA).

Astfel de furtuni pot avea consecințe asupra rețelelor de energie electrică, modificând traiectoria sateliților și interferând cu sistemele GPS.

Aurora Boreală este generată de interacțiunea particulelor solare cu atmosfera terestră, consecință a unei erupții solare. Fenomenul fascinant este explicat de specialiști în astronomie.

