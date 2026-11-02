Serviciul de Stare Civilă din Pitești își suspendă temporar activitatea în 14-15 noiembrie 2026. Vezi ce documente nu vor putea fi eliberate.
Locuitorii municipiului Pitești trebuie să își planifice din timp demersurile administrative care necesită intervenția Serviciului de Stare Civilă. Activitatea instituției va fi suspendată temporar în luna noiembrie, ca urmare a unor lucrări de mentenanță la sistemul informatic utilizat pentru gestionarea documentelor.
Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului Pitești, care precizează că întreruperea va afecta temporar serviciile oferite cetățenilor.
Când va fi închis Serviciul de Stare Civilă din Pitești
Potrivit informării transmise de administrația locală, sistemul informatic S.I.I.E.A.S.C. va fi indisponibil începând de sâmbătă, 14 noiembrie 2026, după ora 16:00, până duminică, 15 noiembrie 2026.
În acest interval, angajații Serviciului de Stare Civilă nu vor putea desfășura activitățile obișnuite, întrucât platforma informatică necesară procesării documentelor nu va putea fi utilizată.
Suspendarea este determinată de lucrările de mentenanță programate la nivelul sistemului.
Ce servicii nu vor fi disponibile pentru cetățeni
Pe durata întreruperii activității, locuitorii municipiului Pitești nu vor putea beneficia de serviciile care presupun utilizarea sistemului informatic.
Mai exact, nu vor putea fi efectuate următoarele operațiuni:
Reprezentanții Primăriei recomandă cetățenilor să țină cont de această întrerupere și să își programeze din timp solicitările administrative.
Activitatea Serviciului de Stare Civilă urmează să fie reluată după finalizarea lucrărilor de mentenanță și repunerea în funcțiune a sistemului informatic.