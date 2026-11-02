Operațiunea Jupiter 6: peste 200 de percheziții într-o singură zi

Peste 200 de percheziții au loc în cadrul Operațiunii Jupiter 6. Polițiștii caută bani, arme și probe în dosare privind abuzuri asupra copiilor și fraude.
Polițiștii și procurorii desfășoară o amplă acțiune la nivel național în cadrul Operațiunii Jupiter 6, în care sunt puse în aplicare peste 200 de mandate de percheziție într-o singură zi. Anchetele vizează mai multe categorii de infracțiuni, de la fapte de violență și abuzuri asupra copiilor până la fraude financiare, infracțiuni cu arme și activități care au produs prejudicii importante.
În timpul descinderilor, anchetatorii urmăresc să identifice și să ridice bani, arme, documente, dispozitive electronice și alte mijloace de probă care pot contribui la clarificarea faptelor cercetate.
Peste 200 de percheziții în cadrul Operațiunii Jupiter 6
Acțiunile se desfășoară simultan în mai multe zone ale țării și fac parte dintr-o nouă etapă a operațiunii coordonate de structurile judiciare și de Poliția Română.
Perchezițiile au ca obiectiv strângerea probelor necesare în dosarele penale, identificarea persoanelor implicate și recuperarea eventualelor prejudicii. În funcție de rezultatele descinderilor și de probele administrate, procurorii pot dispune măsurile legale care se impun.
Printre bunurile căutate se numără sume de bani, arme și obiecte care ar putea avea legătură cu activitățile investigate. De asemenea, sunt vizate înscrisuri și suporturi informatice care pot conține informații relevante pentru anchete.
Dosare privind abuzuri asupra copiilor și alte infracțiuni grave
O parte dintre investigațiile desfășurate în cadrul Operațiunii Jupiter 6 vizează fapte de abuz asupra minorilor. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care s-ar fi produs infracțiunile și să identifice toate persoanele care ar putea avea legătură cu acestea.
În paralel, sunt investigate și fapte care țin de regimul armelor și munițiilor, precum și infracțiuni economico-financiare. Acțiunile urmăresc inclusiv identificarea bunurilor care ar putea proveni din activități ilegale.
Prejudicii de milioane și măsuri pentru recuperarea banilor
Un alt obiectiv al operațiunii îl reprezintă recuperarea pagubelor provocate prin activitățile investigate. În dosarele cu prejudicii importante, procurorii pot solicita instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor și sumelor de bani, pentru a garanta recuperarea prejudiciilor.
Ridicarea documentelor, a echipamentelor informatice și a altor obiecte relevante este esențială pentru reconstruirea mecanismelor prin care ar fi fost comise faptele.
Rezultatele perchezițiilor urmează să fie analizate de anchetatori, iar eventualele măsuri preventive vor fi stabilite în funcție de probele administrate în fiecare dosar.
Operațiunea Jupiter 6 face parte din seria acțiunilor naționale prin care autoritățile urmăresc combaterea criminalității și destructurarea activităților ilegale. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.