Negocieri la Guvern pentru majorarea salariului minim în 2027. Sindicatele cer 5.000 de lei brut
Negocieri la Guvern pentru majorarea salariului minim
Salariul minim ar putea ajunge la 5.000 de lei în 2027. Negocieri la Guvern cu sindicatele
Salariul minim pe economie și viitoarea lege a salarizării se află în centrul discuțiilor dintre Guvern și reprezentanții angajaților. Premierul Luca Niculescu urmează să se întâlnească luni, 2 noiembrie, de la ora 16:00, la Palatul Victoria, cu liderii celor cinci mari confederații sindicale. Sindicaliștii solicită majorarea salariului minim în 2027 și măsuri concrete pentru protejarea veniturilor și a drepturilor angajaților.
Una dintre principalele revendicări vizează creșterea salariului minim brut la 5.000 de lei, de la 1 ianuarie 2027. Propunerea ar însemna o majorare cu 675 de lei față de nivelul actual, de 4.325 de lei brut.
Totuși, această sumă reprezintă o solicitare a sindicatelor, nu o decizie adoptată de Guvern. Calendarul și valoarea unei eventuale majorări urmează să fie stabilite în urma consultărilor și a analizelor economice.
Sindicatele cer clarificări privind majorarea salariului minim
Întâlnirea de la Palatul Victoria are loc în contextul discuțiilor despre politica salarială pentru anul viitor. Reprezentanții angajaților vor să obțină un calendar clar pentru creșterea salariului minim și solicită ca rata inflației să fie luată în considerare la stabilirea noii valori.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat anterior că salariul minim nu va fi majorat de la 1 ianuarie 2027, dar că o creștere ar putea fi aplicată pe parcursul anului viitor. Sindicaliștii cer însă mai multă predictibilitate și angajamente concrete din partea autorităților.
În prezent, salariul minim brut pe economie este de 4.325 de lei, valoare intrată în vigoare la 1 iulie 2026.
Noua lege a salarizării, o altă temă importantă
Pe agenda discuțiilor se află și viitoarea lege a salarizării. Confederațiile sindicale solicită să fie implicate în elaborarea actului normativ și să participe la consultări înainte de stabilirea noilor reguli privind plata angajaților.
Reprezentanții salariaților vor ca propunerile lor să fie analizate în mod real și cer o dezbatere asupra viitorului sistem de salarizare. De asemenea, sindicaliștii și-au exprimat rezervele față de reluarea unui proiect mai vechi, elaborat la nivelul Ministerului Muncii.
Cinci confederații sindicale participă la negocieri
La întâlnirea cu premierul sunt așteptați reprezentanții Blocului Național Sindical (BNS), Cartel ALFA, CNSLR-Frăția, Confederației Sindicatelor Democratice din România și Confederației Sindicale Naționale Meridian.
Organizațiile au solicitat și convocarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, astfel încât Guvernul, sindicatele și patronatele să poată discuta măsurile economice și sociale înainte de adoptarea lor.
Separat, confederațiile au cerut o întâlnire cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, precum și cu miniștrii social-democrați din Executiv. Discuțiile ar urma să vizeze problemele economice și sociale care afectează angajații și măsurile necesare pentru protejarea nivelului de trai.
Premierul nu participă la dezbaterea din Parlament
Întâlnirea cu sindicatele se suprapune cu „Ora prim-ministrului” din Camera Deputaților. Luca Niculescu fusese invitat în Parlament, la solicitarea AUR, pentru a oferi explicații privind situația bugetului și deficitul public.
Din cauza programului de la Palatul Victoria, premierul nu va participa la dezbaterea parlamentară programată în aceeași zi.
Negocierile de la Guvern sunt urmărite cu interes de angajați, în special de cei plătiți cu salariul minim. Deocamdată, majorarea la 5.000 de lei brut rămâne o propunere sindicală, iar o decizie oficială privind suma și data aplicării nu a fost anunțată.
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