Castelul Peleș din Sinaia a fost prezentat de presa italiană drept unul dintre cele mai frumoase din România, fiind descris ca un complex fastuos cu terase care se deschid spre Munții Bucegi.
Publicația italiană immobiliare.it a publicat un articol dedicat Castelului Peleș, evidențiind turnurile zvelte, acoperișurile ascuțite și fațadele ornamentate ale monumentului. Textul subliniază faptul că clădirea se integrează în peisajul pădurei, cu terase și grădini care oferă o priveliște spre Munții Bucegi, potrivit mediafax.ro.
Istoric și arhitectură
Regul Carol I a achiziționat domeniul în 1871, iar lucrările de construcție au început în 1873. Piatra de temelie a fost pusă solemn în 1875, iar inaugurarea oficială a avut loc în 1883. Transformările au continuat până în 1914, anul morții regelui.
După abdicarea regelui Mihai I, clădirea a fost naționalizată de regimul comunist în 1948 și transformată în muzeu în 1953. De la 1990, Castelul Peleș este deschis permanent publicului. În 2007, proprietatea a fost retrocedată familiei regale, însă funcția de muzeu s-a menținut.
La proiectarea și construcția castelului au contribuit arhitecții Wilhelm von Doderer, Johannes Schultz și cehul Karel Liman. Stilul dominant este neorenascentismul german, combinat cu elemente neogotice și influențe ale Renașterii italiene.
Interiorul și colecțiile
Din cele aproximativ 160 de camere, nu toate sunt accesibile vizitatorilor. Printre spațiile notabile se numără Sala de Onoare, care dispune de lambriuri sculptate și un acoperiș de sticlă mobil, precum și Biblioteca Regală, unde se află o ușă ascunsă printre cărți.
Sala Florentină reflectă stilul palatelor Renașterii italiene, în timp ce Sala Maură și Salonul Turcesc ilustrează interesul pentru Orient din secolul al XIX-lea. Sala de Muzică este asociată cu regina Elisabeta, poetă cunoscută sub pseudonimul Carmen Sylva.
Colecția de arme și armuri europene și orientale numără mii de piese. Printre artiștii care au lucrat la castel s-a aflat și pictorul Gustav Klimt. Castelul Peleș a fost electrificat în 1884, iar în 1897 a primit propria hidrocentrală.
Program și prețuri
În mod obișnuit, vizitările au loc de miercuri până duminică. Miercuri, intrarea începe la ora 10:00, iar în celelalte zile ale săptămânii, de la ora 9:15. Ultimul acces este permis la ora 16:00. Biletele se vând pe intervale orare, numărul vizitatorilor fiind limitat la 2.000 de persoane pe zi.
Tariful pentru parter și etajul I este de 100 de lei. Pensionarii plătesc 50 de lei, iar copiii și studenții 25 de lei. Se recomandă rezervarea a cel puțin o oră și jumătate până la două ore pentru vizită. De la gara din Sinaia, drumul pe jos spre castel durează aproximativ o jumătate de oră.
Castelul Peleș va fi închis între 2 noiembrie și 1 decembrie 2026, perioadă în care se vor efectua curățenie generală și lucrări de conservare preventivă. În apropiere se află Castelul Pelișor, construit pentru Ferdinand și Maria cu interioare în stil Art Nouveau, și Mănăstirea Sinaia, de la care stațiunea a preluat numele.