Cum să reduci factura la încălzire: reglarea termostatului și aerisirea corectă

Publicat 16 nov. 2026, 13:11 Actualizat 16 nov. 2026, 13:15 Sursă realitatea.net

Factura la încălzire poate fi redusă prin ajustarea termostatului și o ventilație corectă. Scăderea temperaturii cu un grad economisește circa 6% din energia termică.

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