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A doua explozie la fabrica din Brașov unde a fost activat Planul Roșu. Pompierii au suplimentat forțele de intervenție
Planul Roșu activat la Brașov
Publicat22 iul. 2026, 10:19
Actualizat22 iul. 2026, 10:20
Situația rămâne critică la fabrica de produse din lemn din Brașov, unde, în timpul intervenției pompierilor, s-a produs o a doua explozie la o altă bandă transportoare din incinta operatorului economic. ISU Brașov a suplimentat efectivele cu autospeciale de stingere și un vehicul pentru transportul roboților de intervenție, iar în sprijin au fost trimise echipaje și de la ISU Covasna.
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