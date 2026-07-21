Advertising
Social· 1 min citire
MApN, pregătit să intervină după ce petrolierul cu propan a explodat în Marea Neagră
Elicopter MApN
Publicat21 iul. 2026, 11:03
SursăRealitatea.net
Ministerul Apărării Naționale este pregătit să intervină în cazul navei GAS LISBON, avariată marți dimineață în Marea Neagră. MApN are gata un elicopter IAR-330 Puma Naval și două nave militare ale Forțelor Navale Române, iar numărul mijloacelor poate fi mărit dacă situația o va cere.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:12Caravana România Suverană descinde în Piața Victoriei, MÂINE, la ora 09:00. Realitatea PLUS dă voce poporului român
- 13:46Bani de la stat pentru performanță. Ce sume ar putea primi elevii care au luat media 10 la examenele naționale
- 12:23Cod Roșu de inundații și viituri rapide în Dâmbovița și Prahova. Avertizare hidrologică de ultimă oră pentru mai multe județe din România
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News