Doi bărbați împușcați mortal în doar șase zile. ICE oprește controalele în trafic după intervențiile controversate ale agenților

Publicat 15 iul. 2026, 09:39 Sursă Realitatea.net

Agenția americană pentru Imigrație și Vamă a suspendat temporar majoritatea opririlor de vehicule la nivel național, după ce doi bărbați au fost împușcați mortal în decurs de șase zile, în timpul unor operațiuni desfășurate în statele Maine și Texas. Decizia va rămâne în vigoare până la finalizarea unei analize privind modul în care au acționat agenții implicați.

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