Doi tineri de 19 ani au dispărut fără urmă. Ultimele lor lucruri, descoperite lângă râul Argeș

Doi tineri de 19 ani sunt căutați de polițiști și pompieri după ce bicicleta cu care plecaseră, un telefon mobil și mai multe haine au fost găsite pe malul râului Argeș, în localitatea Ionești, județul Dâmbovița.
Cei doi ar fi plecat împreună spre râu pentru a culege porumb, însă nu s-au mai întors acasă. Autoritățile au început o amplă operațiune de căutare în zonă.
Obiectele celor doi tineri, găsite pe malul râului
Alarma a fost dată luni, 21 iulie, în jurul orei 19:30, de un adolescent de 15 ani. Acesta a anunțat Poliția după ce a găsit pe malul râului o bicicletă, un telefon și mai multe obiecte vestimentare. În urma primelor verificări, polițiștii au stabilit că obiectele le-ar aparține celor doi tineri dispăruți, unul din comuna Crângurile și celălalt din orașul Găești.
„La data de 21 iulie a.c., în jurul orei 19:30, polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Petrești au fost sesizați de un minor, de 15 ani, cu privire la faptul că în localitatea Ionești, pe malul râului Argeș, a descoperit o bicicletă, un telefon și mai multe obiecte vestimentare. Din verificările preliminare, polițiștii au stabilit faptul că Neagoe Eduard Cosmin, de 19 ani, din comuna Crângurile și Ursaru Șrefan Cosmin, de 19 ani, din orașul Găești, ar fi plecat cu o bicicletă către râul Argeș pentru a culege porumb, însă nu s-ar mai fi întors. În acest moment, la fața locului, polițiștii, împreună cu pompierii din cadrul ISU Dâmbovița efectuează ample activități de căutare a celor doi tineri”, a transmis IPJ Dâmbovița.
Polițiștii și pompierii îi caută în zona râului Argeș
Echipele de intervenție verifică malurile râului și împrejurimile în încercarea de a-i găsi pe cei doi. Operațiunea este în desfășurare, iar în zonă au fost mobilizate mai multe resurse. Persoanele care au informații despre cei doi tineri sunt rugate să sune la 112 sau să se adreseze celui mai apropiat polițist.