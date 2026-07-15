Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce mâncăm mai mult când suntem stresați?

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 15 iul. 2026, 09:41

Stresul ridică nivelul de cortizol, iar creierul caută rapid o recompensă ușoară — de-aici pofta bruscă de dulce sau de sărat, chiar și fără foame reală. Nicole Păcuraru explică, la Realitatea Medicală, ce se întâmplă exact în corp când stresul ne împinge spre frigider și cum deosebim foamea adevărată de cea emoțională.

Stresul are un impact direct asupra alimentației. În situații tensionate, corpul eliberează cortizol, un hormon care poate crește apetitul. În același timp, creierul caută alimente bogate în calorii, pentru a obține rapid energie. De aici apare tendința de a consuma dulciuri sau produse procesate.

Problema este că acest comportament oferă doar o soluție temporară. Pe termen lung, poate crea un cerc vicios între stres și alimentație.

Un prim pas este să recunoști acest tipar. Nu este despre lipsă de disciplină, ci despre o reacție biologică. Alternativele simple, precum o plimbare sau câteva minute de respirație, pot reduce nevoia de a mânca pe fond emoțional.

Mâncarea nu rezolvă stresul. Doar îl maschează pentru moment. 

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