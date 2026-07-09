Mărturii de coșmar din azilele groazei din Bihor: „Nici la porci nu dai așa ceva” | VIDEO

Un nou scandal de proporții zguduie sistemul de asistență socială din România, după ce o fostă angajată a căminelor de bătrâni controlate de Viorel Pașca, în județul Bihor, a rupt tăcerea. Femeia, care a lucrat timp de patru luni în aceste centre, descrie o realitate de-a dreptul înfiorătoare: bătrâni hrăniți cu alimente expirate sau mucegăite, condiții igienico-sanitare precare și un comportament de o violență extremă din partea patronului.

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