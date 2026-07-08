Marea Britanie, lovită de un nou val de căldură: alerte în Anglia și maxime de 36°C

Autoritățile britanice au emis alerte de sănătate de nivel portocaliu și galben în toată Anglia, pe fondul unui val de căldură care ar putea deveni unul dintre cele mai îndelungate din ultimele cinci decenii. Meteorologii estimează că temperaturile vor ajunge până la 36°C în sudul țării, iar serviciile medicale se pregătesc pentru un impact semnificativ asupra populației vulnerabile.
Alerte de sănătate în toată Anglia
Regiunea Midlands, precum și estul și sudul Angliei se află sub alerte de sănătate de nivel portocaliu, emise de Agenția pentru Securitate Sanitară a Regatului Unit și valabile până la ora 21:00 BST din 12 iulie.
În același timp, nordul Angliei este vizat de alerte galbene pentru aceeași perioadă.
Autoritățile avertizează că temperaturile ridicate vor avea un impact semnificativ asupra serviciilor medicale și de asistență socială și ar putea determina o creștere a numărului de decese, în special în rândul persoanelor de peste 65 de ani și al celor care suferă de afecțiuni medicale.
Temperaturi de până la 36°C și extinderea caniculei
În această săptămână, temperaturile vor urca până la 36°C în unele zone din sudul Angliei, însă diferențele regionale vor fi semnificative. În nord sunt așteptate maxime de aproximativ 25°C, în timp ce în sud valorile vor ajunge la aproximativ 35°C.
Caniculă Franța / Profimedia
Mai multe zone din sud și est au intrat oficial în val de caniculă încă de luni, după trei zile consecutive în care temperaturile au atins sau au depășit pragurile stabilite.
Marți, criteriile pentru declararea caniculei au fost îndeplinite pe o arie și mai extinsă, temperatura maximă fiind de 32,4°C, înregistrată atât la Teddington și Richmond upon Thames, cât și la Frittenden, în Kent.
Când este așteptat apogeul valului de căldură
Meteorologii estimează că temperaturile vor continua să crească în următoarele zile, iar mai multe localități ar putea înregistra maxime de 34–35°C, sudul Angliei urmând să fie cea mai afectată regiune.
Până vineri, aerul foarte cald se va extinde spre nord și vest, ajungând inclusiv în Irlanda de Nord și Scoția, unde temperaturile maxime vor fi de aproximativ 20°C.
Spre sfârșitul săptămânii, odată cu deplasarea zonei de presiune ridicată, un vânt dinspre est va aduce o răcorire în estul Regatului Unit. În schimb, centrul valului de căldură se va muta către centrul și sudul Angliei, iar în sudul Țării Galilor temperaturile ar putea atinge 33°C.
Sunt așteptate nopți tropicale
Spre deosebire de valul de căldură de la sfârșitul lunii iunie, nivelul de umiditate va fi mai redus, astfel că temperaturile ridicate ar putea fi resimțite ca fiind mai puțin apăsătoare, chiar dacă în multe zone vor depăși 30°C.
Nopțile vor rămâne însă calde, fără a fi la fel de dificile ca cele din luna iunie. Totuși, meteorologii nu exclud apariția unor nopți tropicale, în care temperaturile nu coboară sub 20°C, în special spre sfârșitul săptămânii și în marile orașe.
Unul dintre cele mai lungi valuri de căldură din ultimele decenii
Potrivit estimărilor actuale, temperaturile nu vor atinge recordurile înregistrate în lunile mai și iunie. Cu toate acestea, durata fenomenului ar putea transforma actualul episod într-unul dintre cele mai îndelungate valuri de căldură din Regatul Unit de la celebrul episod din 1976.
Atunci, în mai multe zone din Anglia s-au înregistrat între 13 și 16 zile consecutive cu temperaturi de peste 30°C.
Și în această perioadă, meteorologii estimează că în unele regiuni din sudul Angliei temperaturile vor depăși pragul de caniculă de 27–28°C pe parcursul acestei săptămâni și al celei viitoare, astfel încât unele localități ar putea rămâne sub influența caniculei timp de până la 14 zile.