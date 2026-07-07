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Actualitate· 1 min citire
Coșmar în Iași! O femeie chemată la curățenie susține că a fost bătută, sechestrată și violată
Poliție
Un bărbat din județul Iași este cercetat după ce o femeie de 41 de ani l-a acuzat că a agresat-o, a lipsit-o de libertate și a abuzat-o sexual. Victima a reușit să fugă din locuință și a alertat autoritățile, iar ulterior a obținut în instanță un ordin de protecție valabil pentru următoarele 12 luni.
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