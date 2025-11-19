Apărarea Civilă din Fâșia Gaza anunță că 11 persoane au murit în urma bombardamentelor lansate de armata israeliană, ca răspuns la ceea ce Israelul consideră a fi o încălcare a armistițiului de către Hamas, relatează AFP.
Israel reia atacurile în Gaza după ce acuză Hamas de încălcarea armistițiului. 11 palestinieni ar fi fost uciși
Potrivit organizației de prim-ajutor, controlată de mișcarea Hamas, atacurile au provocat șase victime în orașul Gaza și alte cinci în zona Khan Yunis, în sud, unde se numără și doi copii.
Armata israeliană afirmă că „mai mulți teroriști” ar fi deschis focul miercuri în direcția militarilor care operau în zona Khan Yunis. Militarii precizează că tirurile nu au rănit pe nimeni, dar reprezintă „o încălcare a acordului de încetare a focului”.
Ca urmare, forțele israeliene au anunțat că au lansat atacuri asupra unor „ținte teroriste Hamas” în întreaga Fâșie Gaza. După încetarea ostilităților din luna trecută, Hamas ar fi recăpătat rapid controlul în zonele din care armata israeliană s-a retras, executând zeci de palestinieni acuzați de colaborare cu Israelul, furt sau alte infracțiuni.
Comunitatea internațională a cerut dezarmarea grupării și retragerea sa din structurile de conducere, însă nu există încă un acord privind entitatea care ar urma să administreze teritoriul.
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluție care sprijină planul de pace pentru Gaza propus de președintele american Donald Trump, ce include desfășurarea unei forțe internaționale. Rezoluția a fost adoptată în contextul avertismentelor privind riscul reluării conflictului de către Israel.
Planul elaborat de SUA, lansat de Donald Trump, a stat la baza încetării focului din 10 octombrie și a eliberării ultimilor ostatici. Acesta prevede formarea unei autorități de tranziție, instalarea unei forțe multinaționale de securitate, dezarmarea Hamas și demararea reconstrucției.
Totuși, surse citate de Reuters indică faptul că implementarea planului avansează greu, iar Fâșia Gaza riscă să ajungă la o formă de partiționare de facto, în condițiile în care trupele israeliene controlează încă peste jumătate din teritoriu.
La trei zile după intrarea în vigoare a armistițiului, Hamas a eliberat 20 de ostatici, în schimbul punerii în libertate a aproape 2.000 de prizonieri palestinieni, potrivit News.ro.
Înainte de război, Hamas avea aproximativ 50.000 de angajați, inclusiv membri ai forțelor de poliție. Mii dintre ei au murit în conflict, însă cei rămași și-au exprimat disponibilitatea de a lucra sub o eventuală structură administrativă nouă. G
ruparea a continuat să plătească salarii, reduse la aproximativ 1.500 de shekeli (470 de dolari) pe lună, folosind, conform unor surse diplomatice, rezerve financiare proprii. De asemenea, Hamas a înlocuit patru guvernatori regionali uciși și 11 membri ai biroului politic din Gaza, potrivit unor surse apropiate mișcării.