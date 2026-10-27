DIICOT: Rețea de trafic de persoane și exploatare sexuală în Germania, șapte inculpați reținuți

Publicat 27 oct. 2026, 12:33 Sursă mediafax

Șapte inculpați au fost reținuți pentru constituirea unui grup infracțional organizat care trafica persoane și le exploata sexual în Germania. Alți șapte suspecți sunt căutați de poliție, iar operațiunea a implicat percheziții în România și Germania.

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