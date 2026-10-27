DIICOT: Rețea de trafic de persoane și exploatare sexuală în Germania, șapte inculpați reținuți

Șapte inculpați au fost reținuți pentru constituirea unui grup infracțional organizat care trafica persoane și le exploata sexual în Germania. Alți șapte suspecți sunt căutați de poliție, iar operațiunea a implicat percheziții în România și Germania.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Pitești au dispus reținerea a șapte inculpați acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și proxenetism. Potrivit anchetatorilor, gruparea activa începând cu 2024, iar un alt suspect ar fi aderat la structură în cursul anului 2026.
Patru dintre membri sunt acuzați că au recrutat și transportat mai multe victime în Germania, unde le-ar fi obligat să practice prostituția. Alți suspecți și inculpați sunt acuzați că au forțat opt victime să se dedice activităților sexuale.
Metoda „loverboy” și rolul rudelor
Anchetatorii susțin că doi dintre suspecți recruta tinere provenite din medii sociale defavorizate prin metoda „loverboy”. Aceștia simulau relații sentimentale cu victimele, pe care ulterior le convingeau să plece în Germania. Banii obținuți de tinere erau transferați către membrii grupării.
Gruparea se sprijinea și pe rude de gradul I ale liderului, acuzate că transportau victimele cu mașina din România în Germania și le supravegheau. Membrii structurii închiriau imobile în Germania, asigurau transportul victimelor pe teritoriul german și transferau o parte din sumele obținute înapoi în România.
Spălare de bani și metode de ascundere
Două inculpate și un suspect sunt acuzați de spălarea banilor proveniți din activitatea infracțională. Potrivit procurorilor, sumele erau primite prin sisteme de transfer numerar și ulterior transferate către alte persoane sau utilizate în interes personal pentru a disimula proveniența lor.
Pentru a reduce riscul de a fi depistați de autoritățile germane, membrii grupării ar fi folosit metoda „touring”, schimbând periodic locațiile în care victimele erau exploatate sexual. De asemenea, au publicat anunțuri cu victimele pe diferite site-uri pentru atragerea clienților și s-au însușit banii obținuți de acestea.
Operațiuni internaționale și statusul judiciar
Cercetările au indicat presupuse legături cu alte persoane din dosar, inclusiv un inculpat aflat în penitenciar într-o altă cauză, care ar fi primit bani proveniți din activitatea grupării.
La 22 octombrie 2026, au fost efectuate 16 percheziții domiciliare în județele Argeș și Constanța, cu participarea a doi polițiști din cadrul K31 Augsburg și a unui reprezentant Europol. În aceeași zi, alte patru percheziții au avut loc simultan în Augsburg, cu implicarea polițiștilor români și germani.
Pentru documentarea activității, autoritățile din România și Germania au constituit o Echipă Comună de Anchetă (JIT) sub egida Eurojust. O zi mai târziu, Tribunalul Argeș a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a cinci dintre inculpați, iar ceilalți doi au fost plasați sub control judiciar.
În același dosar sunt efectuate cercetări și în privinea altor șapte suspecți care, potrivit procurorilor, se sustrag urmăririi penale.