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Conductă de gaz avariată după un impact: circulația blocată și locatari evacuați

Conductă de gaz avariată după un impact: circulația blocată și locatari evacuați

Conductă de gaz avariată după un impact: circulația blocată și locatari evacuați

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 18 nov. 2025, 20:44

Conductă de gaz avariată după un impact: circulația blocată și locatari evacuați

Circulația din zonă a fost închisă temporar până când echipele de intervenție au reușit să oprească fluxul de gaz metan și să repare conducta avariată.

Conductă de gaz avariată după un impact: circulația blocată și locatari evacuați

Patru persoane din două clădiri apropiate au fost, de asemenea, evacuate preventiv. Furnizarea gazelor a fost întreruptă pentru scurt timp, iar traficul rutier a rămas blocat pentru a permite accesul utilajelor și al specialiștilor.

Șoferul implicat a fost testat pentru consum de alcool și substanțe interzise, rezultatele fiind negative. Impactul s-a soldat doar cu pagube materiale, iar situația a fost remediată complet de echipele de intervenție.

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