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A murit Victor Willis, solistul trupei Village People, coautorul celebrului hit „YMCA”

Victor Willis/Profimedia

Victor Willis/Profimedia

Scris deStoica Marian
Publicat1 iul. 2026, 12:52
Sursărealitatea.net

Victor Willis, solistul trupei disco Village People și coautor al celebrului hit „YMCA”, a murit la vârsta de 74 de ani. Vestea tristă a fost anunțată de familie și confirmată de reprezentanții trupei.

Vestea decesului său a fost anunțată printr-o postare pe pagina de Facebook a lui Willis și pe pagina oficială a trupei disco care a făcut furoti în anii 70.

„Cu profundă tristețe trebuie să anunț decesul soțului meu, VICTOR WILLIS. Victor s-a stins din viață marți, 30 iunie 2026, în urma unei boli scurte, dar agresive. Familia solicită respectarea intimității în acest moment de mare pierdere”, se precizează în mesajul pe publicat pe contul lui Willis.

Willis a fost coautor al marelui hit al trupei Village People, „YMCA”.

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