Băiatul de 17 ani dispărut dintr-un centru de minori din Pitești a fost găsit de polițiștii argeșeni și reintegrat în centrul DGASPC Argeș.
Un adolescent în vârstă de 17 ani, care plecase dintr-un centru pentru minori din Pitești, a fost găsit de polițiști.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș, tânărul a fost identificat pe raza municipiului Pitești și readus în centrul în care era instituționalizat.
Minorul, aflat în grija Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Argeș, fusese dat dispărut marți, 3 noiembrie.
Conform informațiilor disponibile, adolescentul era cunoscut pentru plecările repetate din centrul de ocrotire.
Joi, 5 noiembrie, reprezentanții IPJ Argeș au anunțat că, în urma verificărilor și a activităților desfășurate de polițiști, băiatul a fost depistat în municipiul Pitești.
După identificare, minorul a fost reintegrat în centrul pentru minori din care plecase.
Astfel, cazul dispariției adolescentului de 17 ani s-a încheiat, acesta fiind găsit de oamenii legii.