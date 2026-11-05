BNR: Nu există motiv de revizuire a reglementărilor ROBOR

BNR a anunțat joi că nu intenționează să modifice reglementările actuale privind indicatorul ROBOR, menținând poziția de susținere a cadrului normativ existent.
Precizarea autorității monetare vine în contextul deciziei Consiliului Concurenței de a amenda mai multe bănci pentru practici anticoncurențiale în stabilirea ratei de referință.
În 7 iunie, Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei (aproximativ 710 milioane de euro). Sancțiunile au fost aplicate pentru coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.
Autoritatea de concurență a constatat, în urma investigațiilor, că băncile participante la fixing s-au coordonat prin schimbul de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț. Instituțiile financiare dispuneau de 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a prezenta planuri de măsuri menite să elimine practicile anticoncurențiale, planuri care trebuiau aprobate de Consiliul Concurenței.
Pe lista amenzilor se află Banca Comercială Română SA, BRD-Groupe Société Générale SA, Banca Transilvania SA (inclusiv pentru fapta realizată de OTP Bank România SA), ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București, Raiffeisen Bank România SA, Exim Banca Românească SA, CEC Bank SA, UniCredit Bank SA, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA și Libra Internet Bank SA.
Băncile sancționate au deschis acțiuni în instanță pentru a contesta decizia Autorității de Concurență. ROBOR influențează calculul dobânzilor pentru creditele persoanelor juridice și ale persoanelor fizice care au contractat împrumuturi înainte de 2019 și nu au solicitat trecerea la IRCC.