Nicușor Dan anunță că România este dispusă să plătească pentru menținerea trupelor americane la noi în țară

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 nov. 2026, 18:15

România este dispusă să plătească pentru menținerea și suplimentarea trupelor americane pe teritoriul său, potrivit unor surse politice citate de romaniatv. Oferta a fost prezentată de Nicușor Dan subsecretarului american Elbridge Colby.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre nicusor dantrupe americane