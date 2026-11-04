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Nicușor Dan anunță că România este dispusă să plătească pentru menținerea trupelor americane la noi în țară

Nicușor Dan

Nicușor Dan

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 nov. 2026, 18:15

România este dispusă să plătească pentru menținerea și suplimentarea trupelor americane pe teritoriul său, potrivit unor surse politice citate de romaniatv. Oferta a fost prezentată de Nicușor Dan subsecretarului american Elbridge Colby.

Oferta financiară a fost transmisă în cadrul întâlnirii de miercuri, 4 noiembrie 2026, de la Palatul Cotroceni, între președintele României, Nicușor Dan, și subsecretarul american pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby.

Potrivit surselor politice, propunerea vizează atât trupele americane deja aflate în România, cât și suplimentarea efectivelor. Resursele financiare necesare au fost discutate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Decizia finală revine președintelui american

Oficialii români nu au primit încă un răspuns clar din partea administrației americane. Elbridge Colby va prezenta secretarului Apărării, Pete Hegseth, mai multe scenarii privind prezența militară a SUA în Europa.

Hegseth va înainta variantele președintelui Donald Trump, care are ultimul cuvânt în privința deciziei. Colby trebuie să întocmească un raport până pe 6 noiembrie, iar decizia finală este așteptată la începutul lunii decembrie.

Contextul securității regionale

Pentru București, menținerea prezenței militare americane reprezintă o chestiune de securitate națională, în condițiile tensiunilor din regiune și ale războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Demersurile autorităților vizează și păstrarea echipamentelor și facilităților militare operate de Statele Unite, printre care Scutul antirachetă de la Deveselu.

Administrația Trump a retras deja câteva sute de militari din România. În acest context, președintele Nicușor Dan a încheiat un contract de lobby cu o companie specializată din Statele Unite pentru a obține garanții privind viitorul prezenței americane.

În cadrul întâlnirii, Nicușor Dan a prezentat și situația de securitate de la Marea Neagră, inclusiv riscurile generate de intensificarea atacurilor. Potrivit surselor politice, șeful statului i-a transmis oficialului american și sprijinul României pentru eforturile de război ale Statelor Unite în Iran.

Am avut plăcerea de a-l primi astăzi, la Palatul Cotroceni, pe Subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, Elbridge Colby.

Am discutat despre securitatea din regiunea Mării Negre, eforturile României de a promova stabilitatea în această regiune expusă riscurilor, precum și necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru a face față amenințărilor complexe cu care ne confruntăm.

I-am mulțumit lui Elbridge Colby și întregii Administrații a SUA pentru contribuția importantă la securitatea României și am reafirmat faptul că țara noastră rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, în calitate de Aliat indispensabil și de încredere, contribuind la descurajarea regională și la proiectarea puterii SUA în regiunea Mării Negre și dincolo de aceasta.

România se confruntă cu întregul spectru al amenințărilor hibride, de la atacuri cibernetice și acte de sabotaj, până la incursiuni ale dronelor aeriene și maritime, provocări și campanii intense de dezinformare.

În prezent, Marea Neagră este una dintre cele mai periculoase și instabile regiuni maritime din punct de vedere strategic, confruntându-se cu o escaladare serioasă a tensiunilor și cu o expunere semnificativă la efectele de propagare ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Am subliniat că România depune eforturi considerabile și alocă resurse importante pentru gestionarea riscurilor majore și a consecințelor acestui mediu de securitate tot mai deteriorat, în special a impactului asupra libertății de navigație și a infrastructurii energetice critice.

În același timp, contăm pe angajamentul constant al Statelor Unite și al aliaților noștri. O prezență economică și militară americană mai puternică în România are o importanță strategică și va contribui la consolidarea legăturii transatlantice.

a transmis Nicușor Dan, președintele României, pe Facebook Nicușor Dan

Elbridge Colby este principalul consilier al secretarului Apărării în chestiuni legate de strategia militară. Oficialul american promovează conceptul „NATO 3.0”, care presupune o implicare financiară și militară mai consistentă a aliaților europeni, precum și o concentrare mai mare a SUA asupra apărării propriului teritoriu și a intereselor din emisfera vestică și regiunea Pacificului.

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