Rectificarea bugetului 2026: finanțări pentru centre de zi și dizabilități în Argeș

Județul Argeș a primit finanțări din rectificarea bugetului de stat pe anul 2026 pentru centrele de zi licențiate și pentru sprijinirea persoanelor adulte cu dizabilități, sumele fiind defalcate din TVA.
Administrațiile publice locale din județul Argeș au beneficiat de alocări financiare în cadrul rectificării bugetului de stat pe anul 2026. Aceste fonduri provin din sumele defalcate din TVA și sunt destinate finanțării centrelor de zi licențiate, având ca scop prevenirea separării copilului de familie.
Valoarea totală alocată pentru aceste centre este de 439.000 lei, distribuită între patru unități administrativ-teritoriale. Municipiul Curtea de Argeș a primit 137.000 lei, iar comuna Mărăcineni a obținut cea mai mare sumă, de 234.000 lei.
Comuna Bradu a beneficiat de o alocație de 47.000 lei, în timp ce Călinești a primit 21.000 lei pentru finanțarea centrului de zi local.
Peste aceste sume, comuna Călinești a mai fost finanțată cu 1.550.000 lei, bani destinați exclusiv finanțării Centrului pentru persoane adulte cu dizabilități din localitate.