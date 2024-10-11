BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ ORGANIZATĂ DE AJOFM ARGEȘ

AJOFM Argeș a organizat bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, oferind 602 locuri de muncă vacante.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Argeș a desfășurat o importantă acțiune pentru sprijinirea absolvenților și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Evenimentul, desfășurat pe data de 11 octombrie a.c., a reunit 31 de agenți economici ce au pus la dispoziție un număr de 602 locuri de muncă vacante.

Printre domeniile cele mai căutate de către angajatori s-au numărat industria auto, construcțiile civile și industriale, prelucrările mecanice, transporturile, serviciile către populație și comerțul. În cadrul bursei, au fost prezente 500 de persoane în căutarea unui loc de muncă, iar elevi din anii terminali ai 5 licee tehnologice din județ au participat pentru a se familiariza cu procesul de căutare a unui loc de muncă și pentru a identifica domeniile solicitate de piață.

De asemenea, într-un demers de integrare socială, au fost implicați și deținuți care urmează să fie eliberați din penitenciar în următoarele 6 luni, oferindu-li-se șansa de a se pregăti pentru reintegrarea pe piața muncii.

Pentru persoanele cu studii superioare, au fost disponibile 52 de poziții vacante, majoritatea fiind destinate profesiei de inginer, dar s-au înregistrat cereri și pentru economiști, contabili, educatori și specialiști în mediu. Rezultatul eforturilor a fost selecționarea a 45 de tineri absolvenți care urmează să fie monitorizați de către agenție în primele 30 de zile ale angajării lor, pentru a asigura integrarea cu succes pe piața muncii.

Sursa: Realitatea de Arges