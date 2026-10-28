Copil de 10 ani, rănit grav într-un bazin de înot din Argeș: i-a fost secționat un deget. Polițiștii au deschis o anchetă

Scris de Daniel Onescu Publicat: 28 oct. 2026, 14:35

Polițiștii din Argeș au deschis o anchetă după ce unui copil de 10 ani i-a fost secționat un deget într-un bazin de înot, a anunțat miercuri Inspectoratul de Poliție Județean Argeș.

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