Copil de 10 ani, rănit grav într-un bazin de înot din Argeș: i-a fost secționat un deget. Polițiștii au deschis o anchetă

Polițiștii din Argeș au deschis o anchetă după ce unui copil de 10 ani i-a fost secționat un deget într-un bazin de înot, a anunțat miercuri Inspectoratul de Poliție Județean Argeș.
Incidentul, sesizat la 112, s-a produs marți seară, în incinta unui complex sportiv din orașul Ștefănești.
'La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că unui minor de 10 ani, în timp ce se afla în bazinul de înot, în împrejurări ce fac obiectul cercetărilor, i-ar fi fost secționat un deget de la o mână', se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeș.
Conform aceleiași surse, copilul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.
Polițiștii au întocmit un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate 'pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc și luarea măsurilor legale care se impun', a precizat IPJ Argeș.