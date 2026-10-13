Serviciul de Ambulanță Argeș angajează șoferi și asistenți medicali. Ce posturi sunt disponibile

SAJ Argeș scoate la concurs 11 posturi de șofer autosanitară și trei de asistent medical. Află condițiile și termenul de înscriere.
Serviciul de Ambulanță Județean Argeș organizează concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante de șoferi de autosanitară și asistenți medicali. Posturile sunt pe perioadă nedeterminată, iar persoanele interesate trebuie să îndeplinească cerințele specifice fiecărei funcții.
Potrivit anunțurilor publicate, instituția scoate la concurs 11 posturi de șofer autosanitară II și trei posturi de asistent medical. Candidații trebuie să consulte condițiile de participare și documentele solicitate înainte de depunerea dosarului.
SAJ Argeș angajează 11 șoferi de autosanitară
Pentru funcția de șofer autosanitară II sunt disponibile posturi în mai multe localități din județul Argeș, inclusiv la substațiile din Câmpulung, Curtea de Argeș, Costești, Mioveni și Topoloveni.
De asemenea, trei posturi sunt disponibile la Stația Centrală Pitești, în cadrul compartimentului de consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat.
Activitatea se desfășoară în ture de 12 ore, în sistem TURNUS 12/24, iar salarizarea se face conform legislației în vigoare.
Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii șoferi
Printre cerințele prevăzute în anunțul de concurs se numără:
absolvirea liceului sau deținerea unei diplome de bacalaureat;
permis de conducere pentru categoriile B și C;
minimum trei ani de experiență ca șofer profesionist;
aviz medical pentru transport persoane;
aviz psihologic valabil conform cerințelor concursului.
Pentru anumite posturi este necesară și diploma de absolvire a cursului de ambulanțier. Candidații trebuie să verifice lista integrală a condițiilor în anunțul oficial.
Trei posturi de asistent medical la Ambulanța Argeș
Pe lângă posturile destinate șoferilor, Serviciul de Ambulanță Județean Argeș organizează un concurs pentru ocuparea a trei posturi de asistent medical.
Cei interesați trebuie să consulte anunțul oficial pentru a afla cerințele privind studiile, documentele necesare și calendarul concursului.
Unde se depun dosarele pentru angajare
Dosarele pentru concursurile de angajare se depun la Compartimentul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanță Județean Argeș, la sediul instituției din municipiul Pitești, Aleea Dr. Ana Aslan nr. 1.
Pentru concursurile de șofer autosanitară II și asistent medical, termenul de depunere anunțat este 26 octombrie 2026, ora 15:00. Candidații trebuie să verifice documentația și eventualele actualizări înainte de înscriere.
Informațiile complete despre condițiile de participare, actele necesare și calendarul probelor sunt disponibile pe site-ul oficial al Serviciului de Ambulanță Județean Argeș și în anunțurile publicate pe portalul posturi.gov.ro.
Persoanele care doresc să ocupe unul dintre posturi sunt sfătuite să consulte cu atenție cerințele specifice funcției pentru care candidează și să depună dosarul în termenul stabilit.