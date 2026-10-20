Rogobete vrea vaccinarea anti-HPV în farmacii până la sfârșitul anului. Ce alte planuri are

Ministrul propus la Sănătate anunță extinderea vaccinării în farmacii, debirocratizarea CNAS și acces mai simplu la dispozitive medicale.
Alexandru Rogobete, propus pentru funcția de ministru al Sănătății, a anunțat că își dorește ca vaccinarea împotriva HPV să fie disponibilă și în farmacii până la sfârșitul anului 2026.
El a explicat, la conferința „Farma Conect – Farmacia și farmacistul”, că farmaciile și farmaciștii au un rol important în sistemul de sănătate, iar experiența proiectului-pilot pentru vaccinarea antigripală poate fi folosită pentru extinderea vaccinării. În acest context, Rogobete a precizat: „Aș începe cu anti-HPV”.
„Așa cum bine cunoașteți, părerea mea este că rolul farmaciilor și al farmaciștilor este esențial în ecosistemul de sănătate. Îmi doresc ca până la finalul acestui an să reușim să extindem proiectul de vaccinare în farmacii. Este un proiect la care țin foarte mult și care cred că va ajuta mult în această zonă de prevenție.
Mă refer la cel anti-HPV. Pe modelul proiectului-pilot avut pentru vaccinul gripal putem utiliza infrastructura și experiența pentru a extinde și către alte vaccinuri. Aș începe cu anti-HPV”, a precizat Alexandru Rogobete.
Rogobete vrea debirocratizarea CNAS
O altă prioritate anunțată de Alexandru Rogobete este reducerea birocrației la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Oficialul a vorbit despre necesitatea simplificării procedurilor prin care pacienții au acces la medicamente și materiale consumabile decontate de stat.
Rogobete a dat exemplul unor materiale consumabile și medicamente pe care pacienții sunt nevoiți să le obțină prin intermediul spitalelor, ceea ce presupune deplasări și proceduri administrative suplimentare.
Pompele de insulină din farmacii
Printre exemplele menționate de ministrul propus pentru Sănătate se numără și cel al pompelor de insulină. Acesta consideră că pacienții ar trebui să poată achiziționa astfel de dispozitive direct din farmacii, în condițiile în care costurile sunt deja compensate integral de stat.