CNAS lansează aplicația care arată câte paturi sunt ocupate în spitale și cât durează internările

Publicat 17 iul. 2026, 18:07 Sursă Agerpres

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lansat, vineri, o aplicație ce poate fi accesată prin linkul https://cnas.ro/spitale/ și care oferă informații despre indicatorii esențiali ai activității spitalelor - numărul de paturi ocupate, pacienții tratați, durata unei internări.

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