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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan: Succesul în politică externă nu se măsoară în viteza unei vizite, ci în obiectivele de securitate atinse
Nicușor Dan
Publicat10 nov. 2026, 20:32
Actualizat10 nov. 2026, 20:33
Nicușor Dan a declarat marți că succesul politicii externe se măsoară prin realizarea obiectivelor de securitate, nu prin viteza vizitelor oficiale, și a justificat refuzul desecretizării contractului de lobby pentru SUA.
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