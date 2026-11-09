Crin Antonescu cere SRI să verifice legăturile lui Sebastian Ghiță cu personaje-cheie din stat: "Continuă să facă afaceri în România"

Publicat 9 nov. 2026, 11:27 Sursă realitatea.net

Fostul lider PNL Crin Antonescu le cere reprezentanților Serviciului Român de Informații (SRI) să verifice legăturile scandaloase pe care le-a avut fugarul Sebastian Ghiță de-a lungul timpului cu personaje-cheie din interiorul statului. „Acest domn Ghiță, care ba condamnat, ba fugar, ba scăpat, continuă să facă afaceri în România”, a transmis duminică seara, 8 noiembrie, fostul lider PNL în exclusivitate, în cadrul emisiunii "Culisele Statului Paralel", moderate de jurnalista Anca Alexandrescu. Realitatea PLUS i-a solicitat un punct de vedere lui Sebastian Ghiță, însă, până la ora transmiterii acestei știri, nu a primit un răspuns.

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