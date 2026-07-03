Gestul lui Cristiano Ronaldo înaintea penalty-ului cu Croația a devenit viral. Ce cred fanii că a spus starul portughez

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 iul. 2026, 20:20

Cristiano Ronaldo a atras atenția nu doar prin golul marcat în victoria Portugaliei cu Croația, din șaisprezecimile Cupei Mondiale, ci și prin un gest surprins chiar înainte de executarea loviturii de pedeapsă.

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