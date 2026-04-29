Moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan, citită azi în plenul reunit al Parlamentului

Moțiunea care l-ar putea demite pe Ilie Bolojan ajunge astăzi în plenul Parlamentului! La ora 12:30 are loc plenul reunit în care se citește documentul susținut de 254 de parlamentari. În textul moțiunii, semnatarii îl desființează pe Ilie Bolojan, pe care îl acuză de subminarea economiei naționale, că vrea să vândă companiile profitabile de stat, dar și că a luat măsuri prin care i-a sărăcit pe pensionari și pe românii vulnerabili fără să scadă cheltuielile statului. Votul final va avea loc marțea viitoare.

Astăzi, la ora 12:30, are loc plenul reunit în care va fi citită moțiunea depusă la comun de PSD, de AUR, dar și de parlamentari din PACE. Este o moțiune susținută și semnată de altfel de parlamentari din mai multe grupuri de aici, din Parlament, aproape din toate grupurile din opoziție.

În total are 254 de semnături strânse, adică nu doar mai mult decât este necesar pentru ca moțiunea să fie depusă, ci chiar mai mult decât numărul de voturi necesar pentru ca ea să și treacă de Parlament și asta a fost și intenția inițiatorilor, să aibă din start certitudinea că o dată depusă, această moțiune va reuși să și treacă de votul din plen. Dacă, ei bine, astăzi ea se va citi, la începutul săptămânii viitoare, marți dimineață va avea loc un alt plen reunit în care se va dezbate și se va vota moțiunea.

Ea va fi votată prin procedura de vot secret cu bile. Atunci vom afla practic în mod clar dacă Guvernul condus de Ilie Bolojan cade și vom vedea apoi ce se întâmplă mai departe. Vor începe cel mai probabil negocieri, noi consultări la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou Guvern, iar asta înseamnă că ședința de Guvern de săptămâna aceasta ar putea fi ultima ședință de Guvern condusă de Ilie Bolojan.